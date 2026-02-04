內政部要求提放棄國籍佐證 李貞秀：應補件就會補件

台灣民眾黨立法院黨團4日召開「人民優先，民生優先」優先法案記者會，中配立委李貞秀(右)出席，會後受訪回應時事議題。(記者羅沛德攝)

〔記者陳治程／台北報導〕民眾黨中配立委李貞秀昨宣誓就職，針對中國湖南出身、雙重國籍爭議，她昨於就職後親自說明放棄國籍細節。內政部下午函文請她提供放棄國籍佐證，對此，李貞秀今(4)早回應，若有相關補件需求，她會配合辦理。

李貞秀今隨台灣民眾黨黨團召開記者會，公開說明黨團新會期優先推動法案、8委員會共計21案；其中，李貞秀加入內政委員會後，預劃優先推動「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」、「不在籍投票草案」和「戒嚴法修正草案」等三法。

會後聯訪期間，媒體針對內政部函文要求李貞秀應提供遭拒絕受理放棄國籍相關佐證，她表示，若機關有補件需要，她會配合辦理。

此外，媒體追問李貞秀確定投入立委前與先生離婚、與台灣缺乏連結一事，她直言，她在台定居30年，工作、繳稅、生兒育女，小孩就是台灣人，怎麼會沒有連結？強調她離婚單純基於不做男人附庸的決定，呼籲政府勿拿私事做文章。

另針對她宣稱沒有一天拿過中華人民共和國護照，如何來台灣？李貞秀稱，她當年入境台灣拿的並非護照入境台灣，而是單向的入台通行證，之後從台灣再回中國後，就是拿台胞證通關了，這點相對於其他中華民國國民來說，都是一樣的。

