內政部要求提「放棄陸國籍遭拒」證明 李貞秀批別打口水戰

面對內政部要求出示被中國大陸拒絕受理的放棄國籍證明，民眾黨「陸配」立委李貞秀今（4日）反批賴政府別再打口水戰，好好做事。（袁茵攝）

民眾黨「陸配」立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，李昨出示去年曾赴陸申請放棄國籍遭大陸公安拒絕的文件，但內政部仍堅持，若遭拒絕受理也應提出相關佐證證明。李貞秀今（4日）回應，民眾黨都已經在公布優先法案了，賴政府怎麼至今還在打這一趴？拜託好好回來做事，別打口水戰。

民眾黨立院黨團4日上午召開「人民優先，民生優先」記者會，民眾黨主席黃國昌及8名白委陳清龍、王安祥、邱慧洳、李貞秀、洪毓祥、蔡春綢、陳昭姿、劉書彬與會，並公布新會期將推出的優先法案。

廣告 廣告

面對國籍議題，由於李貞秀先前曾表達已跟台灣丈夫離異，使外界質疑與台灣關聯降低？李貞秀表示，自己來台灣30年，在這邊生兒育女落地生根，「其實女人也不是男人的附庸，怎麼會說跟台灣沒連結呢？我的5個小孩是台灣人，且我們有共同的孩子，是永遠的家人。」

李貞秀指出，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論，「從政是我個人的選擇，我也不希望累及家人，大家都是成年人，他們保有自己生活隱私自由」。

至於外界質疑昨出示的申請書填寫內容不太正確？李貞秀稱，放棄國籍申請表填很簡陋，「說實話，他收件時，現場該補什麼，我一定會補，他沒收件的時候，我說實話，我是比較懶的人，能不做儘量不做。」

媒體追問，內政部昨要求，應提出遭到拒絕受理的相關證明？李貞秀強調，今天之所以跑一趟大陸，因為這是一個莫須有的罪名，自己如今也是種政治回應，「我呼籲賴政府，民眾黨在野黨在認真做事，從第一天就開始開工，怎麼至今還在跟這一趴？我們都在推優先法案了！拜託賴政府回來好好做事，不要再打口水戰。」

【看原文連結】