內政部要求李貞秀放棄中國國籍！陳玉珍怒問：你是哪個國家的內政部？

記者陳思妤／台北報導

陳玉珍怒問內政部，你是中華民國的內政部，還是你是中華人民共和國內政部啊？（圖／翻攝畫面）

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但中國籍身分被認為會有國安疑慮，她3日拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」稱，已親自赴中國辦理相關手續，不過當地公安局拒收。國民黨立委陳玉珍今（4）日再度聲援李貞秀，怒問PRC文件比ROC憲法位階還高嗎？「內政部你到底是哪個國家的內政部啦？你是中華民國的內政部，還是你是中華人民共和國的內政部啊？」

對於內政部要求李貞秀要依法放棄中國籍，陳玉珍昨天聲援李貞秀時大罵官員非常可恥，中華民國憲法就是不承認中華人民共和國，何苦刁難百姓，「當作全中華民國學法律的人都死光了嗎？」

陳玉珍今天受訪時又再度開轟，民進黨很奇怪、內政部很奇怪，為什麼一直拿著自己不承認的國家，甚至認為是敵國的中華人民共和國的法律文件要求中華民國的國會議員去簽署？中華民國國會議員能不能就職還要被中華人民共和國的文件拘束？

陳玉珍說，「明明我們就是主權獨立國家，怎麼國會議員能不能就職，是看有沒有簽署敵國的文件決定呢？」她痛批，憲法跟兩岸人民關係條例有法可依，就是大陸地區跟自由地區，為什麼內政部一直要曲解法令，把中華人民共和國法律文件奉為圭臬？

「不簽敵國法律文件就失去我國國會議員資格？」陳玉珍講到一半也不忘補充，「這是民進黨認為的敵國喔…」。她批評，要遵守的是中華民國憲法，「我們是中華民國國民啊，我就覺得…PRC文件比ROC憲法位階還高嗎？當然不是這樣子！」

陳玉珍怒喊，「我覺得內政部你到底是哪個國家的內政部啦？你是中華民國的內政部，還是你是中華人民共和國的內政部啊？天天在幫中華人民共和國要求人家那個簽文件，真的太離譜了！」

