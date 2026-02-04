內政部要求李貞秀放棄中國籍 侯友宜：一切按照法治來做

侯友宜指李貞秀案一切依法治來做。資料照 新北市府提供



中國配偶李貞秀昨宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理，但內政部認為有疑義。新北市長侯友宜今（4日）表示，一切按照法治來做，中央的執法單位就按照一致性的標準來面對這樣一個課題。

國民黨新北市長人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然協調未定，侯友宜今出席市政會議後受訪說，「我們都是老同事，我們一切以團結共同面對。」是否李劉會？侯說，相信市黨都有在規劃當中。

至於民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天宣布了六大福利政見，包括了營養午餐免費，還有0到6歲免醫療部分負擔，以及老人假牙補助5萬塊等， 侯友宜表示，在有限的預算，新北都會全方位的照顧所有的族群。

媒體提問，國共論壇昨天在北京舉行，賴清德總統說「不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，這對台灣是危險的」，侯友宜表示，預算的問題其實還是要朝野方面，兩個共同彼此之間好好地溝通，希望我們的預算不要受到任何的影響，能夠快速地推動，這是全民的期待。

