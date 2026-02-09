內政部要求解職李貞秀! 韓國瑜強硬回應：保障立委問政是我的天職

立法院長韓國瑜。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀本月完成宣誓就職，成為首位中華民國陸配立委，但其國籍問題隨即引發爭議。內政部質疑李貞秀未放棄中國國籍，要求立法院予以解職。對此，立法院長韓國瑜 8 日接受《TVBS》訪問時表示，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀在內」，至於是否違反《國籍法》，應由行政單位自行處理。

針對李貞秀的國籍爭議，內政部長劉世芳日前表態，若立法院未依內政部要求解職李貞秀，內政部將拒絕提供密等以上公文給李貞秀，並呼籲其他部會首長跟進。對此，李貞秀回應，希望政府部門對所有立委標準一致，不應為了汙名化而對她貼標籤。

民眾黨遞補的不分區立委李貞秀因同時具有中國籍引發爭議。 圖：張良一/攝

此外，民進黨立委 王世堅 先前受訪時也指出，陸配來台經營家庭與生活可能已長達數十年，並相信多數人早已與對岸切割清楚。他認為，若國家不希望陸配參選，或僅允許參選地方議員或里長，相關法規當初就應劃分清楚，並呼籲社會應團結合作，而非持續製造對立與衝突。

對於外界關注，韓國瑜進一步表示，保障每一位立法委員在沒有後顧之憂的情況下全心問政、爭取民眾福祉，是立法院長的天職，至於李貞秀是否符合或違反《國籍法》，仍應由行政體系依職權處理。

