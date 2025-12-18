內政部要發半薪！「有望領回百萬」還會捐款？高虹安：依法處理就好

記者羅欣怡／新竹報導

高虹安今（18日）復職後第一個行程。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市長高虹安今（18日）正式復職，上班第一個行程就是參加2026消防形象月曆發表記者會。媒體問到「內政部原稱高虹安於停職期間不發給薪，後來改口又說要發，另先前曾稱會將停職期間半數薪資捐出，現在有改變想法嗎？」高虹安則說，一切依法處理就好。

高虹安第一場公開行程就很「開心」。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安說，知道近期立法院也修法，如果因為停職期間所扣除的薪水、不發的薪水，應該要在停職後來去做補發，「我想一切都是依法辦理。」

至於內政部要補發的薪水的部分，高虹安也指出，市府人事處的也會再報告是怎麼計算停職的薪水，因為新聞報導也還蠻多種版本的，目前其實也都不太知道確切到底補發的薪水還有時間，之後也會再跟大家說明。

媒體也問，針對國會助理貪污案二審判決結果，會擔心檢方上訴成功使案件發回更審嗎？高虹安表示，檢察官有其職權，若要進行上訴，她都尊重，「但也希望既然二審有這樣的判決結果，各界也都應該給予尊重。」後續如果上訴到三審，還是會繼續在司法的戰場上繼續努力，也希望在這1年的時間能夠盡快的把握時間，將該做的施政把它完成。

