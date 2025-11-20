內政部評估 國家公園全面收費

為強化國家公園生態保護，確保永續服務品質及落實環境維護，內政部國家公園署20日表示，正在審慎評估「使用者付費」的可行性。此外，國家公園署長王成機也預告，排雲山莊正在整修，現有116床明年4、5月整建完後，將新增20個床位，隨舒適度提高，也會重新調整目前每晚480元的費用。

內政部昨日部務會報安排國家公園署報告「國家公園自然碳匯調查、碳盤查成果及後續精進方向」及「評估國家公園入園收費之可行性」，王成機表示，國家公園生態保護區物種豐富但脆弱，極端氣候也增加步道及設施維修難度，為提升保育效率與維持必要設施品質，國家公園署將審慎研議入園「使用者付費」，期待讓使用者共同承擔環境責任，推動更公平合理的資源分配。

王成機說，像入園走哪一條路線或進入到生態保護區要怎麼收費等，將廣泛蒐集各界意見，與相關團體或專家學者開會討論，以確保政策兼具保育效益與社會接受，並審慎評估。

另外，他也提到，目前國家公園收費的設施包括停車場、排雲山莊與觀高山屋等，其中排雲山莊明年4月至5月整建完後，將增加20個床位，達到136床，隨舒適度提高，也會將目前每晚480元的費用重新調整，經精算整建花費、提供多少服務等項目後，再依財政部主管的規費法重新計算。

公園署補充，有關入園收費部分，前幾年就已經評估過，即便是現在也因為涉及的範圍層面廣，需要再持續蒐集各界意見，透過充分對話及溝通後再做進一步處置；現階段的收費主要是設施收費，包括停車場、遊憩據點跟服務型山屋。