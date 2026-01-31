內政部認會務未正常運作 解散台灣新住民關懷總會等5團體

內政部合作及人民團體司27日發布行政公告，解散台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會、台灣陸配關懷聯誼促進會等5團體。（本報資料照片）

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝遭控受中共統戰組織指示在台發展組織，本月20日被高雄高分院依違反《國家安全法》判有期徒刑8年。內政部近日發布行政公告，指辦理兩岸交流、新住民相關業務之社會團體有會務未正常運作的情形，經輔導限期改善仍未改善者，內政部業核予解散處分，其中就包含台灣新住民關懷總會在內等5團體。

內政部合作及人民團體司27日發布行政公告，解散台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會、台灣陸配關懷聯誼促進會等5團體。

合團司表示，為落實政府對社會團體的輔導，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體有會務未正常運作的情形，經輔導限期改善仍未改善者，內政部部業核予解散處分。

合團司強調，社會團體定期申報會務及財務狀況是最基礎依法應遵守的事項，提醒大家加入社會團體或參與團體辦理之各項活動，均應注意團體是否合法立案及其運作情形是否有違反各項法令規定。

合團司也提到，據高雄高分院判決指出，近期亦有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，意圖危害國家安全及社會安定，違反國家安全法經判處有期徒刑，提醒團體從事兩岸交流業務，應恪遵《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《國家安全法》及《反滲透法》等相關規定。

