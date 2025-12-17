內政部證實收高虹安復職申請 將發停職期間半數本俸

捲入涉詐助理費風波後，新竹市長高虹安處於停職狀態，不過二審高院改判貪污部分無罪，讓高虹安得以申請復職，內政部也證實，16日傍晚已收到新竹市府的申請書。

內政部長劉世芳說明，「我們在昨天（16日）下班左右接到新竹市政府來的函，請求就是讓高虹安回復新竹市長的職務。那依據《地方制度法》第78條，我們現在這個公文正在簽辦當中。」

內政部長劉世芳表示，正在處理簽辦程序，而高虹安停職1年5個月的半數本俸，也會在復職後發出。同時各界關注，高院判決理由之一是根據立法院函覆指出，公費助理經費是立委補助費性質，讓法官認定相關費用立委可以彈性勻用。

記者提問，「有人質疑立院是否護航高虹安的官司？」立法院副秘書長張裕榮回應，「完全沒有，依法處理。」

由於國民黨立委陳玉珍近期也提出修法，將助理費改由立委統籌運用且免檢據核銷，被質疑為助理費除罪化，引發爭議。立院司委會因此舉行中央與地方民代聘用助理制度公聽會，聆聽專家、學者意見。

陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔認為，「好的制度應該是要給予主事者更多的彈性，但是這個彈性絕對不是把助理的費用，變成自己的薪資。我也贊同不太適合再把公費助理放在《立法院組織法》裡面。」

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美則提出，「專法我覺得完全沒有必要，因為中華民國什麼都不多，就是法律太多了。專法裡面再用『任用』，那請問助理他是公務人員嗎？」

有法律學者提醒，若將助理費匯入立委帳戶會造成稅賦上問題，建議應制定專法，但也有人持反對意見；法案進行實質審查後，勢必再掀朝野攻防。