內政部證實「補助台中107億」升級道路！再砸4000萬強化一中商圈安全

內政部國土管理署今（7）日指出，中央透過「永續提升人行安全計畫」，補助台中市政府逾4千萬，以系統性改善太平國小、台中一中、台中科技大學、一中街商圈周邊道路。據悉，本工程範圍為三民路三段（本工程範圍為三民路三段）共904公尺，該路段長期存在人行空間不足、路口安全風險及無障礙設施不完善等問題；為此，國土管理署也說明了數項規劃改善重點。

國土管理署指出，規劃改善措施包括：人行道拓寬，擴大行人通行空間；無障礙優化，改善43處路緣斜坡道；庇護島設置，新設12處行人安全庇護島；路口改善，調整車道配置降低車速、縮短行穿線距離；共桿整合，設置18座路燈與號誌共桿，優化市容；路面平整，配合道路平整作業，提升整體通行品質。

內政部強調，將秉持「人本、安全、無障礙」核心理念，擴大行人停等空間、增設庇護島設施、整合路燈與號誌、拓寬人行道等，以上工程預計今（2026）年底完工；屆時，將大幅提升學生與民眾的通行安全及品質。

國土管理署強調，內政部透過「永續提升人行安全」、「提升道路品質2.0」、「均衡城鄉村里道路改善」等計畫，已補助台中市超過107億餘元，並累積多項改善成果。未來中央將持續與地方政府密切合作，加速改善交通瓶頸，建置無障礙友善的道路環境，守護各族群用路安全。

