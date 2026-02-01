內政部跨部會合作 攜手地方加速營建剩餘土石方全流程去化

內政部長劉世芳表示，針對現行營建剩餘土石方去化受阻情形，會務實盤點合適土地作為暫置使用，確保工程順利推進並銜接後續去化需求，並將請各縣市配合修正自治條例，納入三項策略配套措施，以符合營建剩餘土石方全流向管理的目標。同時，劉部長也再次重申，中央會繼續聯合跨部會、地方及民間力量，透過多方及跨區域合作模式，強化土方管理並持續稽查非法棄置之行為，以保護臺灣的自然環境。

劉世芳說明，為處理土方違規清運亂象，中央與地方早在一一三年起就開始進行相關政策檢討，及成立「營建產出物跨局處推動平台」，強化彼此的分工合作。同時，借重GPS系統及電子聯單等科技，在今年正式實施「營建剩餘土石方全流向管理」新制。近期，行政院及內政部共召開十場溝通協調會議，經聽取各界建議及整合跨部會資源，包括「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套已達共識，以有效追蹤土方流向及遏止不肖業者違法傾倒營建廢土與營建廢棄物之不法行為。此外，土石方是有價資源，去化過程中必須與時俱進的納入循環經濟及再利用循環體系概念，以落實國土永續發展及確保營建產業運作穩定目標。

廣告 廣告

劉世芳進一步說明，行政院已協調臺北港十四公頃、臺中港五公頃、桃園科技園區六．七公頃、彰濱工業區八十二公頃及臺南大學七股校區廿七公頃等處，積極提供土石方暫置土地，另有關民間所提之建築基地或異地暫置部分，則可結合餘土計畫及建管程序，予以臨時暫置，在中央及地方的相互協助下，有效提升國內臨時暫置量能。

劉世芳表示，為簡化土石方運送機制及縮短處理時程，內政部已於一月廿七日正式行文給各地方政府及副知相關公（協）會，凡是可直接利用之土石方或未夾雜廢棄物等可直接利用的物料，經過專業人員簽證後，就可以從營建工地直接交易至砂石碎解洗選場、水泥廠及預拌混凝土等工廠（場）或經地方政府核准之需土工程處理，透過「A至C」直送模式，能加速土石方處理效率及去化。另為提升清運量能，已依法制作業程序完成「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」修正開放小貨車裝設GPS系統，以符合業者在小型巷道清運土石方的實務需求。