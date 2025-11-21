內政部辦理災害防救科技成果展 馬士元：導入科技強化智慧防災能力 建立堅韌國土

【記者羅伯特/綜合報導】內政部消防署於今（21）日舉辦「114年災害防救科技成果展」，展現各項災害防救科技計畫執行成果與亮點。消防署透過這次成果展，展示如何導入5G大數據、人工智慧、擴增實境、地理資訊系統等智慧科技，在面臨極端挑戰時，運用到消防各項領域，仍能維持運作彈性與穩定性，確保即時、快速及有效的支援各項防救災任務。

圖說: 內政部政務次長馬士元、消防署長蕭煥章等人21日出現消防署「114年災害防救科技成果展」。（內政部消防署提供）

內政部政務次長馬士元表示，過去這幾年，無論在災害防救的資訊整合、情資交換、決策速度、人力與裝備調度等方面，臺灣都展現出世界前段班的韌性與效率。這些表現靠的不是幾項科技，而是整個防救災系統的運作，更是防救災夥伴長期累積的專業與努力的成果。科技的快速進步為防救災帶來巨大的助力，但科技的核心永遠來自「人」。再先進的系統、再精密的裝備，最終都要靠防救災夥伴現場判斷與執行救援；馬士元對於默默付出的防救災人員與志工表達最深的敬意，感謝每一位在防救災路上堅守崗位的英雄。

圖說: 現場同時進行複雜地形無人機補助儀式，大力提升未來防災實力！（內政部消防署提供）

馬士元指出，因應氣候變遷導致極端氣象頻繁的情勢，須隨時做好防災與協作的整備，臺灣今年先後歷經「丹娜絲颱風」及「馬太鞍溪堰塞湖溢流」等重大災害，在在突顯國家防災的重要性。本次成果展，同時舉行頒獎強韌臺灣計畫績優單位，表揚T-CERT誓師大會暨績優隊伍，以及為鼓勵消防領域研究創新，舉辦第2屆鳳凰盃競賽啟動儀式，複雜地形無人機補助儀式，並召開全國災害防救志工幹部聯誼會報，邀請各地志工分享救災經驗，促進資源交流與共識凝聚，強化中央與社區的連動。

圖說: 今年首度移師臺北車站舉辦，並於大廳展示災害防救科技最新發明與設備，吸引許多民眾關注。（內政部消防署提供）

馬士元並強調，面對氣候變遷導致極端氣象頻繁的情勢下，防災整備與協作更顯重要，感謝地方政府、社區與企業積極參與。今日授旗的臺灣民間緊急應變隊T-CERT，未來將扮演關鍵角色，並視需求逐步擴編，以提升全體國人的防災韌性與救災能量。馬士元表示，強調防救災不能只靠中央或縣市。我們要把累積的防救災經驗、科技與能力，繼續往基層推動，讓鄉鎮公所、志工、社區，以及每一位國民都能具備應對災害的基本能力；面對災害的威脅，只要我們持續合作、持續創新、持續訓練，臺灣一定會更堅韌，也更能從容面對每一次災害的挑戰。

今日成果展也邀請防救災相關單位、專家、學者及民眾一同參與，更多資訊請至內政部消防署網站(https://www.nfa.gov.tw/)瀏覽。