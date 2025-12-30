內政部辦理馬太鞍溪救災感恩茶會 桃園受獎展現「人溺己溺」精神





內政部30日舉行「馬太鞍溪堰塞湖溢流災後清淤復原感恩茶會」，同時表揚在花蓮洪災期間全力投入復原工作的支援單位。桃園市政府秘書長溫代欣出席受獎時表示，救災不分縣市，桃園市在面對重大天然災害時，秉持著守望相助的精神。此次馳援花蓮，不僅是協助基礎設施的清淤復原，更是為了讓當地居民能儘快回歸正常生活。感謝內政部的肯定，桃園未來也將持續強化防救災韌性，並與各縣市保持緊密聯繫，成為彼此最堅實的後盾。

會中，溫代欣轉達市長張善政對第一線救災人員的肯定，並強調桃園與花蓮同舟共濟，以實際行動展現「人溺己溺」的救援精神。



桃園市政府秘書長溫代欣代表受獎。





受樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖先前發生潰決，導致大規模洪災。張善政市長於114年9月23日獲知災情後，第一時間指示「全力支援花蓮」，隨即於翌（24）日由市府團隊率隊，帶領專業機具、車輛及救援人力趕赴受災現場。

桃園市政府指出，此次支援行動自114年9月24日啟動，至10月24日圓滿達成任務撤離，前後歷時一個月，並整合工務局養工處、航工處、水務局及環境保護局環境管理處等單位，累計出動2,083人次、375清淤車次，累積清運量約8,047噸，並完成側溝清理達1,180公尺，有效協助當地恢復排水功能，減緩災後二次災害風險。



桃園市政府秘書長溫代欣代表受獎。





內政部辦理馬太鞍溪救災感恩茶會合照。

