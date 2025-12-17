內政部辦「宮廟16講」 國台辦批：對宗教信仰的褻瀆

中國國台辦發言人朱鳳蓮批民進黨「惡劣」。(翻攝自國台辦微博)

內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理《台灣全民安全指引》宣講會，首場活動中，消防署長蕭煥章稱中國為「壞鄰居」。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮批評此舉為「對宗教信仰的褻瀆」，並嗆「人在做、天在看」。

內政部為推動全民防災觀念，邀請縣市首長參與在全台16間著名宮廟合作辦理的《台灣全民安全指引》宣講會。基隆慶安宮舉辦的第一場宣講會，由內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章及立法委員王正旭擔任主講，據媒體報導，蕭煥章於活動中稱，「我們的壞鄰居，船、飛機，好像油都不用錢，每天在那邊飛，其實我們飛彈都有對著，飛彈跟以色列一樣多」。

廣告 廣告

中國國台辦今（17日）舉行例行記者會時，記者提問表示，民進黨與全台宮廟合作舉辦的《台灣全民安全指引》宣講會中，主辦方聲稱中國為「壞鄰居」，大肆渲染中國軍事威脅，煽動「抗中保台」，引發輿論，懷疑在為選舉造勢做準備。

對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮回應，此舉是對宗教信仰的褻瀆，民進黨當局一再恐嚇打壓參與兩岸宗教和民間信仰交流活動的島內（台灣）人士，甚至將媽祖、關公誣稱為「統戰工具」，現在又將原本清淨祥和的宮廟當成儲存武器的「彈藥庫」和鼓噪戰爭的場所，當作騙取選票、製造仇恨、宣揚「台獨」謬論的工具，指民間有句俗語「人在做，天在看」，民進黨政客的惡劣行徑，已經遭到島內（台灣）輿論的強烈質疑。





更多《鏡新聞》報導

反擊「金元外交」指控 外交部：宏都拉斯困境證明中國才是毒藥

台茶商在法獲獎遭嗆「只是中國一省」 外交部籲遵守國際文明規範

岩崎茂任我國政務顧問遭中國制裁 外交部批行徑荒誕：打壓民主交流