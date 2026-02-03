內政部送簡體公文給李貞秀 牛煦庭指不顧國格：幫共產黨跑公文？

牛煦庭指內政部在李貞秀案曲解法令。資料照 李政龍攝



具中國配偶身分的民眾黨立委李貞秀今天就職，內政部要求到職前若未辦理放棄國籍，立法院應予以解職。國民黨立委牛煦庭今（3日）表示，內政部送簡體版公文給李貞秀，變成公安局的小弟，幫共產黨跑公文，會不會有點太誇張了。

中配李貞秀宣誓就任民眾黨不分區立委。對於內政部函請她依國籍法規定辦理放棄中國籍，李表示，她回出生地申請放棄國籍，但不被受理。她絕對效忠中華民國，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國。

針對內政部將「退出中華人民共和國國籍申請表」（簡體字）送抵李貞秀國會辦公室一事，牛煦庭在立法院受訪時表示，為了搞政治鬥爭，連國格都不顧，請內政部適可而止。

牛煦庭也幫李貞秀緩頰說，她已經努力放棄中國籍，但礙於法律、很難辦理，就是沒辦法，內政部不能片面曲解法令、剝奪陸配參政權。除了依法辦事，國會尊嚴也很重要，在無明確法令依據下，內政部指手畫腳、說要解職，此例一開後患無窮，完全沒有這種道理。

他說，如果內政部有明確法律依據也符合規定「就動手吧」，但他認為應該依照立法院的判斷與做法，循兩岸人民關係特別條例處理，否則就是毀憲亂政。。

