內政部遭質疑為打詐封鎖小紅書1年動機 刑事局駁「依法執行」

小紅書平台除了涉及詐騙案件，該平台面對我國改善要求也置之不理，遭停止解析處置。（示意圖，本刊資料照）

刑事警察局依據165專線數據統計，自2024年1月至今（2025）年11月，受理涉及「小紅書平台」之詐欺案已達1,706件，財損金額達新台幣2億4,768萬餘元，其中1件被害金額亦達820萬元，該平台明顯淪為詐欺犯罪之溫床。

國安局亦於今年7月發布檢測結果，對於包含小紅書平台在內的5款中製APP進行資安抽檢；其中小紅書平台在15項檢測指標中「全數違規」，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。

鑑於該臺涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，除已嚴重侵害民眾權益、擾亂社會秩序，並構成國家安全潛在風險外；另小紅書平台公司面對我國改善要求更置之不理，完全符合《詐欺犯罪危害防制條例》第42條所定之「緊急案件」要件。為阻斷國人遭詐損害擴大，刑事警察局依法對該平台網站實施停止解析處置。

刑事局製作哏圖希望民眾了解政府禁用「小紅書」的用心。（刑事局提供）

相較於小紅書平台拒絕溝通，Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）及LINE等4大業者7個平台，我國使用者不但眾多，4大業者皆已依該條例公告為「納管業者」；除需遵守我國法律，接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行「強制身分驗證」及「防詐計畫審查」等高強度監理詐騙，與小紅書平台完全無法聯繫之情況截然不同。

自2024年8月至2025年11月，經警察機關通報Meta（Facebook、Instagram、Threads）下架詐騙廣告共11萬2,054件、Google下架4,472件詐騙廣告、LINE共停權9萬2,831筆詐騙帳號。此外，據Meta今年7月自行揭露統計，過去2年其在台共移除430萬則詐騙廣告。

另對於所有違規者，政府一視同仁、絕不寬貸，Meta為例，因其「廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」等事由，至今年止已連續裁罰其3次，累計罰鍰已達1,850萬元。刑事警察局及各相關主管機關亦持續蒐報有無涉詐廣告及貼文，若有違規，即依法處置並裁罰。

政府對Meta、Google、TikTok、LINE等納管平台業者採取「嚴格監理、依法重罰」之治理模式，對小紅書平台採「停止解析」，係因該平台拒不配合接受管理，二者處置方式雖異，打擊詐欺目標完全一致。

依據「165打詐儀錶板」統計，今（2025）年11月全國每日受理詐騙案452件，財損1億9,970萬元；相較去年同期11月（607件、4億2,253萬餘元），分別大幅下降26％及53％，亦即今年11月較去年11月為人民防制减少高達66.89億元的詐騙財損。

哏圖簡單說明政府用心。（刑事局提供）

