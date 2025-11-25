內政部邀外國專家參與防災論壇 盼提更精準策略

面對極端氣候複合且多變的災害挑戰，內政部25日舉辦「突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇，匯聚國內外專家、研究機構與第一線應變團隊，希望以多元視角提出更精準、具有前瞻性的策略。

內政部長劉世芳表示，「今（2025）年夏季以來，從丹娜絲到馬太鞍的這個堰塞湖，其實對台灣的環境、還有對台灣在危機應變處理上面是非常大的挑戰，那每一次挑戰對政府來講都是一次學習。」

另外中配公職議題也持續延燒，內政部要求中配擔任公職必須依照《國籍法》放棄中華民國以外的國籍，國民黨團擬透過修法解套。不過內政部長劉世芳強調「中華民國與中華人民共和國分屬2個不同國籍」，遭藍營批評是製造事端、應下台。

國民黨立委謝龍認為，「中華民國的內政部長一直不願意依照中華民國的《憲法》來行使政務，那當然就是絕對的，人民是絕對的不信任，那你也絕對的不適任。」

民進黨立委沈伯洋指出，「簡單來講他們就是要大量開放具有中國籍的人口來台灣做參政，這個對我們來講絕對是一個危急，所以以國安來講，我覺得內政部一直以來的解釋是妥當的。」

劉世芳則認為，若把某一個國家或地區排除掉的話這才是標籤化處理，也重申擔任公職的意思就是只能針對某個國家效忠，不可能針對2個國家效忠。

內政部長劉世芳說明，「《國籍法》的規定是針對中華民國以外的任何國家，那我也認為說如果有人把這個特別的某一個國家或地區把他修法、把他排除掉的話，這個才是有點像是標籤化的處理。」

針對國防部日前啟動普發「新版全民安全指引」被質疑浪費公帑，劉世芳反擊，會質疑發民防手冊的是「公主病、王子病」。劉世芳表示，她是要大家不要視而不見；行政院長卓榮泰也緩頰，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識。