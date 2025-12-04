內政部重手封小紅書一年遭批「台灣也走向翻牆」 賴士葆：美日軟體FB、Line則都沒事
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
來自中國的網路影音APP「小紅書」近來也成詐騙利用管道之一，在2年內就涉入高達1706件詐騙案，造成國人財損近2.5億元，但卻無法對其調取必要資料，形成法律真空。內政部決定下重手祭出限流斷網手段，暫定為期一年，預計有300萬用戶受影響。藍委賴士葆則批評說，詐騙最多的美日 FB、LINE 卻沒事，果然綠共 !
內政部今日與刑事局詐欺犯罪防制中心開記者會宣布，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間一年。用戶即日起使用該APP影音恐會出現「轉圈圈」現象，內政部也呼籲小紅書有隱私外洩疑慮，呼籲國人不要使用。
內政部指出，114年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析共4萬5,094組，對小紅書的限制並非首例。Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平台均已設立法律代表人並配合法規，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。
賴士葆批評說，台灣網路自由也走向翻牆的一天， LINE 光是去年就涉詐 58000 多件，今年也已超過 3萬件，現在由國安局針對大陸軟體調查，以打詐為名，行黨意中斷大陸聲音之實，曾經我們嘲笑對岸獲取資訊必須翻牆，遭詐最多美日的 FB、LINE 卻沒事，果然綠共 !
