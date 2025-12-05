生活中心／綜合報導

中國社群APP「小紅書」，很多台灣年輕人用來查旅遊、美妝、穿搭，但內政部昨天宣布，要封鎖一年，因為在這個APP裡，詐騙案、詐騙金額越來越高，但面對執法單位的調查，小紅書公司已讀不回，為了守護國人財產，才出此政策，卻也引發敏感兩岸關係的討論。

想要怎麼穿搭？打開小紅書，已經不能像以前一樣隨意滑，因為內政部下令，要封鎖一年，現在打開APP，連想要登入都有困難。這款中國的社群APP小紅書，就像是中國版Instagram，台灣用戶數超過300萬人，但國安局資安檢測，發現15項資安全數不合格、兩年內多達1706件詐騙案，累積超過2.4億財損，才會啟動詐欺犯罪危害防制條例，下令封鎖一年，可是看在在野黨眼裡，成了翻牆大逃亡日。國民黨立委葛如鈞說：「今天數千萬的網友，一早彼此的問候語，不是早安，而是，你翻牆了嗎？」國民黨團首席副書記長林沛祥：「對於沒有政治後台的小紅書，你們就大刀闊斧，要封鎖，這不是打詐，這叫欺善怕惡，這叫做選擇性執法，你們根本不在乎民眾的臉書，被騙走幾百億，只在乎能不能繼續搞意識形態。」

內政部重手鎖「小紅書」1年！ 陸委會：針對詐騙、非國家

台灣用戶已無法登入小紅書APP





國民黨團認為封鎖網域根本沒有用，反而讓台灣人得被迫學如何翻牆，但其實行政院打詐中心所謂的停止解析、限制接取，是指台灣網路無法連到小紅書的伺服器，APP會出現無限轉圈、無法載入、無法登入等狀況，隨著封鎖推進使用上還會越來越卡，因為業者對於台灣政府打詐，遲遲沒有釋出善意。陸委會發言人梁文傑：「小紅書有遭禁嗎？他其實不是針對哪一個國家的APP，他是針對，任何跟詐騙有關的，這個並不是跟兩岸有關。」陸委會也說，跟政治無關，真的是要防詐，保護國人，用戶翻牆連到國外伺服器，你的相簿、通訊錄、定位，可能就會被祕密蒐集、被過度取得權限、擷取生物特徵、嚴重的話，資料還會回傳到中國等，很多人擔心，APP沒刪會不會被罰？不會，但資安會被畫上問號。





政府強調，封鎖小紅書一年，是為了要打詐

政府強調，封鎖小紅書一年，是為了要打詐（圖／民視新聞）





民進黨立委沈柏洋說：「包含連TikTok這樣的平台，在國內處理詐騙的時候，都願意配合（台灣執法單位調資料），（只有）小紅書一直都是已讀不回，如果他這樣一直已讀不回，在台灣也沒有落地的狀況之下，我們的詐騙會變得越來越多，就變成一個（詐騙）溫床，台灣又沒有辦法處理。」不是真的要封鎖台灣人自由使用網域，而是無法追查小紅書詐騙案，這家從上海崛起的公司，以去政治化打入市場，但現在逃不了政治枷鎖，台灣民眾，想學美妝、學穿搭，想找旅遊資訊，為了更多國人能守住財產，可能得先忍忍另闢蹊徑。





