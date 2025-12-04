內政部重拳封了小紅書 立委酸：台灣竟有「翻牆」的一天

要聞中心／綜合報導

內政部4日宣布，將對中國大陸社群平台「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年。刑事局統計，小紅書在台用戶已逾300萬人，但經國安局資安檢測15項指標全數未合格，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元。

小紅書。（圖／美聯社）

根據內政部警政署發布的新聞稿，內政部依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書APP發布限制命令。刑事局指出，該平台在台灣使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄導致被害人求償無門，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

數發部4日晚間表示，待內政部正式行政處分送達後，台灣網路資訊中心（TWNIC）將依程序協助啟動限制；而本次操作將由網路接取業者依規範執行DNS RPZ機制，TWNIC則負責協作技術層面。

TWNIC隨後表示，已接獲內政部行政處分，依法啟動DNS RPZ相關技術屏蔽措施。

對於政府的限制措施，立法院出現不同聲音。國民黨立委賴士葆指出，詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都沒事，只鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。立委廖先翔抨擊，台灣民眾過去常嘲笑大陸使用者上外國平台得先翻牆，如今民進黨政府卻走上相同道路，難道未來輪到台灣成為被國際取笑的對象嗎？

民眾黨立委林國成表示，賴清德政府現在只要看見與大陸相關的事物便亂槍打鳥，封鎖小紅書牽涉言論自由問題，可能讓國際認為台灣不再保障言論，所有後果，賴政府必須自行承擔。內政部則強調，後續將視該公司是否善意回應、主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

