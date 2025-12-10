內政部長發言放寬法案門檻惹議 環團試算：60%屋頂光電只剩15%

未來新增建物屋頂都要強制加裝光電，相關門檻條件規範的子法至今仍未公布。內政部長劉世芳日前卻表示要調整草案門檻，僅公有建築與工廠才需要加裝屋頂光電。20多個民間團體今（10）日召開記者會指出，縮限後將使屋頂光電成效大幅下降，僅有15%新建屋頂面積符合，讓能源轉型「倒退嚕」，呼籲勿再調整、原版草案盡速公告上路。

修法倒退？ 環團試算：60%屋頂光電剩15%

中央修法強制建物加裝屋頂光電，攸關建物面積門檻的子法《建築物設置太陽光電發電設備標準》在今年初預告，但內政部遲遲未公告上路。內政部長劉世芳日前更在立法院喊話，僅限公有建築與工廠才需加裝屋頂光電，引發國內關注能源轉型的團體強烈不滿，因為目前的草案已是經歷兩年、共8次研商會才得出，相關團體反對內政部推翻既有共識。地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會等20多個公民團體今日召開記者會，呼籲光電義務子法盡快上路。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意說明，目前預告的草案版本，新、增、改建建物達1000平方公尺以上，每20平方公尺須裝設1kW太陽能板，僅排除宗教類以及危險倉儲類建築，其餘建物類型皆需安裝。估算約占每年全國新建屋頂面積總量60％、年增容量可達170MW、可供5萬戶家戶用電。劉如意表示，如光電義務僅適用公共建物及工廠，估算只占全國新建屋頂面積約15.58%，每年只增加88MW，供不到3萬戶家戶用電，兩版本成效落差懸殊，讓能源轉型倒退嚕。

劉如意強調，原本草案自2023年起已召開八次研商會議，即便當初民間團體呼籲門檻加嚴，但內政部仍以「穩健」為由推出目前草案。如今又改口要排除其他建物、恣意決定不同建物的光電義務，不僅破壞政府公信力，也讓人質疑用什麼標準來「穩健推動屋頂光電」。

內政部未正面回應 傳言建商因成本壓力遊說法案

民間團體透露，傳言是建商考量成本後向內政部遊說，導致政策退縮。但民間團體試算，以面積1000平方公尺的20層鋼筋混凝土建築為例，其建築造價約11.5～12.9億元。依草案約需配置50kW屋頂光電，費用約300萬元，佔整體建築造價約0.23 ~ 0.26%。可見屋頂光電在新建建物造價中均僅占極低比例，難以構成重大成本壓力。

台灣氣候行動網絡研究員陳泉潽指出，面對能源轉型壓力，推動屋頂光電是各部門的基本共識，若要達成NDC3.0目標，在2035年將燃煤占比降至9%，屋頂光電建置量要達到18GW、發電量占比7%。換算未來每年屋頂光電裝置量需新增900MW以上，而內政部目前退縮的版本，估計年增量僅88MW，遠遠不到1/10，難以實現減碳目標。中央各部會與地方政府更應在既有社會共識上加速協調，共同確保屋頂光電子法如期到位。

民間團體強調，縮限後的屋頂光電減碳量將從17萬公噸降至9萬公噸。呼籲政策主管機關應考量民意基礎與社會整體利益，不要因為個別產業意見，導致屋頂空間無法發揮效益，阻礙再生能源與減碳進度。

內政部今日中午發布新聞稿回應，子法正在循法制作業程序辦理，將會與經濟部共同公告，未來也會持續滾動式檢討修正，務實穩健推動屋頂光電、能源轉型。但是未證實是否調整建物種類門檻，也未正面回應民間團體訴求。

民團呼籲法案增加檢討機制

主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑呼籲，法案應設置「二年一期滾動檢討條文」，逐步調設置門檻至300平方公尺，讓制度與時俱進。

為回應社會對屋頂光電安全的擔憂，唐偉傑強調，合法屋頂光電須經結構安全評估，由結構技師簽證，並完成建築、消防等審查，設計也要符合耐風壓與抗颱風要求，「比傳統鐵皮屋頂更安全。」也建議比照電梯的規範，將設備經營與管理權移交建築物管理人，納入管委會管理，並規定由合格廠商定期檢查與保養，同步檢討保險制度與安全標準。

此外，唐偉傑呼籲，中央與地方都應盤點各類型的公有屋頂，建立公開屋頂地圖，優先釋出作地方社區公民電廠，媒合在地社區與合作社，才能讓屋頂光電更加普及。