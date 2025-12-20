內政部長與各縣市警察局長視訊 要求強化 公共場域及交通運輸勤務安全作為

%E4%B8%80 62

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】針對114年12月19日晚間發生於臺北市隨機襲擊事件，總統於12月20日至警政署聽取簡報，對於警政署及臺北市政府警察局等相關機關，第一時間都能作出應有作為表達肯定，並指示警政署專案小組應針對歹徒個人背景、犯案動機進行全面深入澈底調查，並持續強化大型活動及人潮聚集處所相關勤務作為。

內政部長劉世芳為貫徹總統指示，立即於20日下午至警政署偕同署長張榮興與六都警察局長召開視訊會議，針對各警察機關於大眾運輸及人潮聚集處所警力運用及轄內近期大型活動警力配置情形進行研議，並要求相關機關及活動主辦單位保全人員及民力納入部署，亦評估各縣市政府警察局警力狀況，由警政署適時調派警力支援，21日並將陸續與其他16縣市政府警察局進行討論，以提升即時應處能力。

警政署呼籲社會大眾安心生活、保持警覺，不必恐慌，警察同仁會站在第一線，守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行！