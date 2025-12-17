內政部長證實已簽核復職申請書 高虹安明回新竹市府上班

新竹市長高虹安說道，「希望在什麼時候復職，當然是越快越好。」

才說希望能盡快復職，下午內政部長劉世芳就證實，已經簽核新竹市長高虹安的復職申請書。

內政部長劉世芳表示，「高虹安的這個復職的部分，其實我們今日早上詐防條例審完的時候，那個公文已經簽了。」

劉世芳指出，高虹安停職1年5個月的薪水會由新竹市府計算補發；而隨後高虹安回應已收到內政部回函，週四上午就回到市府報到上班，17日先露面也不忘強調，沒忘記新竹市民的託付。

廣告 廣告

新竹市長高虹安指出，「民眾從一開始選舉市長投票，到後來的反罷免投票，其實我的身上等於是背負了2次選民託付的責任，《立法院組織法》第32條當中，確實是有修法比較不明確的地方。」

對於立法院助理費制度，高虹安也表示期待相關法規有討論與釐清空間。因為各界關注，高虹安涉詐助理費案，二審高院判決理由之一，是根據立法院函覆指出「公費助理經費是立委補助費性質」，讓法官認定相關費用立委可以彈性勻用。

記者問，「有人在質疑說，立院這邊是不是護航高虹安的官司？」

立法院副秘書長張裕榮回應，「完全沒有，完全沒有。」

記者再問，「公費助理費用的性質是怎麼看。」；張裕榮對此回答，「依法處理。」

由於國民黨立委陳玉珍近期也提出修法，將助理費改由立委統籌運用且免檢據核銷，被質疑為助理費「除罪化」，引發爭議。

陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔認為，「好的制度應該是要給予主事者更多的彈性，但是這個彈性絕對不是把助理的費用，變成自己的薪資。我也贊同不太適合再把公費助理放在《立法院組織法》裡面。」

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美則提出，「專法我覺得完全沒有必要，因為中華民國什麼都不多，就是法律太多了。專法裡面再用『任用』，那請問助理他是公務人員嗎？」

有法律學者提醒，若將助理費匯入立委帳戶會造成稅賦上問題，建議應制定專法，但也有人持反對意見；法案進行實質審查後，勢必再掀朝野攻防。