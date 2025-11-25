內政部防災國際論壇登場 劉世芳：面對危機更進一步

台北市 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪溢流造成花蓮縣重大災情，為了防範突發性重大天然災害，內政部連續兩天找來美日韓專家以及在第一線協助的應變團隊舉辦研討會。除了辦相關研討會之外，內政部發放的《台灣全民安全指引》，遭到批評是製造恐慌，劉世芳才批評是王子病，今(25)日重申是希望大家不要視而不見。

滾滾泥流，衝進花蓮光復鄉，9月樺加沙豪雨，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，就算隔了2個多月，但是像這樣突發型的重大天然災害，如何防範不能忘，內政部今日找來美日韓專家，以及當時在第一線協助的應變團隊，要來強化國家韌性，內政部長劉世芳說：「讓我們來接受下一次挑戰的時候，更能夠在危機的處理上面，或是應變的處置上面，能夠更進一步。」

除了事後檢討，事先預防也很重要，這一本政府印製《台灣全民安全指引》，也是就是劉世芳口中的小橘書，預計明年1月5日前，全台980萬戶家庭都可以收到，裡頭相關指引要來幫助民眾理解，各類災害與危機時的應變方式，卻有媒體人在臉書PO上這張照片，廢紙箱看到三本小橘書，甚至遭到在野批評製造恐慌，讓劉世芳隔空回嗆。

內政部長劉世芳(11.24)說：「覺得提供這個訊息的，要嘛就是公主病要不就王子病，他可能是在無塵室長大的。」、「大家不要視而不見，翻翻看這一本手冊裡面，給我們意見，我們可以檢討改進。」

要化解外界疑慮，劉世芳也說這本小橘書，一定比小紅書更有資訊參考性質，甚至在這一篇路透社報導，內容提及是在幫助居民為潛在的緊急情況做好準備，國防部也指出路透社評價不是製造恐慌，美聯社也稱手冊可讀性高，駐台外館包括英國、美國、德國、芬蘭等，都在網路表態支持，無非是拿到這本冊子的民眾，從翻閱這本獲得更多防災資訊。

