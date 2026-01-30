內政部陸委會再解釋李貞秀國籍爭議 黃國昌：台灣法律解釋權從不在行政機關
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨2月將有6位新科立委將上任，但其中陸配李貞秀的國籍問題仍未解，內政部與陸委會昨（29）日再做出相關說明。民眾黨團總召黃國昌今天被問及此事，黃國昌表示，對民眾黨立法院黨團來講，立場非常清楚，依照法律的規定，該怎麼辦就怎麼辦。但是他同時也要提醒注意的是，台灣是一個民主法治的國家，權力彼此之間監督制衡，台灣法律的解釋權，從來就不是掌握在行政機關手上。
媒體今天詢問黃國昌，針對李貞秀即將在2月3日宣誓就職立委一事，綜合昨天內政部跟陸委會的說法，李貞秀如果要當滿兩年立委，必須要同步兩關：一個是就職之前，必須提供自己申請放棄原國籍的文書，證明自己有在進行放棄原國籍的動作；第二個是就職後一年內要完成放棄國籍的行政流程。是否知道李貞秀有沒有去申請放棄原國籍？如果沒有的話，民眾黨未來怎樣具體去協助李貞秀就職？這件事民眾黨團有沒有跟立法院長韓國瑜討論過？韓國瑜的態度又是什麼？
對此，黃國昌回應，其實剛剛問到很多相關的問題，都不是他可以代答的，韓國瑜的態度，他想基於對韓的尊重，這一定要由韓本人來對外加以說明。至於李貞秀是不是有經過什麼樣子的程序、去做了什麼樣子的事情，因為事涉她個人所採取的一些行動，可能也應該是由李貞秀，她就職的時候來說明。
黃國昌說，對台灣民眾黨立法院黨團來講，立場非常的清楚：依照法律的規定，該怎麼辦就怎麼辦，但是他同時也要提醒注意的是，台灣是一個民主法治的國家，權力彼此之間監督制衡，台灣法律的解釋權，從來就不是掌握在行政機關手上。他想不管是陸委會還是內政部，對這件事情應該有基本的認識跟了解。
