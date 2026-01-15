內政部預告修法 提高義務役、替代役因公致身障三節慰問金

內政部役政司長沈哲芳。（王千豪攝）

內政部近日預告「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法草案」與「替代役役男權利實施辦法草案」，提高因公致身心障礙義務役與替代役男的三節慰問金及安養津貼，義務役全癱慰問金提高至2.6萬元、半癱慰問金提高至1萬9500元；替代役全癱慰問金增至6.6萬元、半癱慰問金增至3萬9500元。

內政部指出，為反映近年物價及生活成本變動，並強化政府對服義務役期間因公致身障退停役人員的照顧，使其獲得更具實質保障之慰問及生活支持，因此提出「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法草案」，調整內政部三節慰問金及安養津貼金額，全癱慰問金由2萬元增至2.6萬元、半癱慰問金由1.5萬元增至1萬9500元；全癱安養津貼每月可領7463元、半癱領3200元，經修正後可分別增至9100元、3900元。

廣告 廣告

內政部基於替代役與常備役的權益衡平，也提出「替代役役男權利實施辦法草案」，調整替代役男身障三節慰問金及安養津貼發給基準，未領替代役男團體意外保險者，全癱慰問金由6萬元增至6.6萬元、半癱慰問金由3.5萬元增至3萬9500元；全癱安養津貼每月可領7463元、半身癱瘓領3200元，經修正後可分別增至9100元、3900元。役政司補充，全癱役男65人、半癱役男119人。

另外，內政部長劉世芳提到，近期發生替代役男在執行救護工作時，遭到受救護民眾攻擊的事件，因此，特別要求替代役訓練及管理中心加強替代役男的訓練和服勤管理工作，建立完善的執勤安全防護機制，讓替代役男都可以安心服役、平安退役。役政司長沈哲芳指出，已研議在替代役男基礎訓練階段，增加防身術課程，強化役男執勤自我保護能力與技巧。

【看原文連結】