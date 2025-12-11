內政部預告修法：縣市長、涉國安者赴陸奔喪限三親等內

內政部8日預告「臺灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，縣市首長及涉及國家安全之人員等，申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，由「四親等內」修正為「三親等內」。（本報資料照片）

內政部8日預告「臺灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，擔任行政職務之政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全之人員等，申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，由「四親等內」修正為「三親等內」；另也規範未涉及國安的高職等公務員與警官等赴陸要提前7天向主管機關申請。

內政部表示，鑑於近年中共於大陸地區及香港澳門積極誘拉我公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查案例不斷累積，公務員赴大陸地區及香港澳門人身安全風險日益升高，為配合強化公務員赴陸管理政策，修正「臺灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」。

廣告 廣告

草案指出，擔任行政職務之政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全、利益或機密業（公）務之人員及涉及國家核心關鍵技術業務之人員，申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，由「四親等內」修正為「三親等內」。

草案也修正未涉及國家安全、利益或機密業務之簡任第十一職等以上公務員、警監三階以上警察人員與國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員申請赴陸時間，由應於預定進入大陸地區當日之「2個工作日前」修正為「7個工作日前」，向主管機關申請。

另外，草案也增訂各機關知悉返台通報表異常事項或申請人赴陸失聯之通報機制，應即時通知大陸委員會、法務部、法務部廉政署、法務部調查局、內政部警政署及移民署。

內政部強調，「強化公務員赴陸港澳管理機制」精進措施之重大政策，且相關精進措施自115年1月1日起實施，經主管機關審認有必要，依內政部主管法律或法規命令草案辦理預告作業要點第6點第6款規定，預告期間為7日。

【看原文連結】