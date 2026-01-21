內政部駁「土石方可回填農地」 粉專挖出國土署PPT打臉

土方之亂延燒，國土署原擬擴增土石方最終去處包括農地改良回填，內政部駁斥，引爆爭議，（示意圖／資料照）

為解決土方之亂，國土署14日臨時召開記者會說明4大方案，協助地方政府解決土石方處理問題。（國土署簡報）

土方之亂延燒，國土署官員在協調會喊「自己的大便自己收」引爭議，台中市長盧秀燕21日怒轟中央侮辱營建業者，要求內政部道歉。內政部、綠營雖駁斥土方回填農地說法，但媒體早就披露，國土署PPT簡報明載「擴增土石方最終去處包括農地改良回填」，百口莫辯。

根據《工商時報》14日報導，為解決土方之亂，國土署14日臨時召開記者會說明4大方案，協助地方政府解決土石方處理問題，包括一、擴增最終去處，二、設置臨時暫置場，三、簡化土石方運送流程，四、開放小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。

國土署指出，目前全國土方產出以六都為大宗、佔全國84％，其中，北部地區就佔了59％出土量。為此，國土署與交通部協調後端土石去處，目前提供台北港可收容北北基桃竹3,000萬方去化，台中200萬方、彰化104萬方，南部地區高雄港目前南星可供700萬方暫置及填埋、高雄港2029年也可開放3,615萬方，可解決嘉義、台南、高雄的土方去化。現在地方政府大型填埋場還可以收受1,011萬方，今年度會再增加300萬方左右。

國土署說明，擴增土石方最終去處包括：一、港區填築及設置暫置場，二、各縣市大型開發案收容土方，三、各縣市「低窪地、農地改良回填」，四、中南部海運台北港，五、各縣市合法填埋型土資場。

簡化土石方運送機制。（國土署簡報）

國土署甚至直接提供PPT簡報圖卡，粉專「政客迷因」轉發直呼，「喔吼，完蛋！我等了一個晚上就是等這個大場面的出現！」

網友留言「本來想偷偷來，被搞砸了」、「苗頭不對，見風轉舵」、「所以內政部的意思是媒體都造謠？」、「不是吧，內政部應該是說國土署的PPT造謠喔，可是國土署是內政部的單位，所以內政部是說自己造謠耶？這真好笑」、「看來有人的大X，要自己處理囉」。

