內政部鼓勵民眾踴躍申請老宅延壽機能復新修繕每項最多補助65%

內政部自十一月底起舉辦老宅延壽機能復新計畫全國巡迴說明會，台北松山場於今（八）日在臺北松山慈祐宮附設圖書館八德分館舉行。內政部表示，該部目標在三年內協助六百棟、屋齡卅年以上的四至六樓集合住宅，及六樓以下透天住宅完成修繕，以解決臺灣日益普遍的人屋雙老問題。

內政部指出，臺灣六十五歲以上老年人口已突破四六七萬人，而松山區人口密度高，在地多是屋齡逾卅年的四至六樓集合住宅，梯間狹窄、管線老舊、公共照明不足，同時缺乏無障礙設施，亟需改善。先前二場巡迴說明會受到社區民眾的踴躍參與和熱烈提問，巡迴說明會的目的，就是希望讓居民更清楚補助的內容，民眾現場若有疑問，也能即時獲得專業的諮詢。

內政部說明，「老宅延壽機能復新計畫」補助範圍包括外牆修繕、屋頂防漏、電力與管線更新、增設電梯與無障礙設施等公共空間改善；住宅內部則可補助增設扶手、改善高低差、鋪設防滑材質與防墜設備等項目。以集合住宅為例，公共空間須至少選擇三項修繕項目，透天住宅則需至少選擇一項室外修繕，每項最多可補助六十五%。以四層樓公寓為例，每棟最高可補助九六○萬元；室內空間則皆採加選方式，每戶最高補助廿萬元，高齡弱勢戶可加碼至卅萬元。

內政部提醒，民眾申請補助需符合住宅使用比率規定，例如公寓公共區域修繕者，住宅使用比例須達二分之一以上；申請公寓專有部分或透天住宅修繕者，則須全棟均作住宅使用。用途認定以主管機關核發的「使用執照」為準，若無使用執照，可依「建物登記謄本」所載用途認定，申請受理期間至一一六年十二月卅一日止。此外，中央未來也會協助地方成立專案管理顧問團，搭配簡易申請程序，協助民眾完成屋況盤點及修繕整合，各地的建築師公會也將同步提供簡易的諮詢服務。

老宅延壽相關資訊可於周一至周五上午八時至下午五時，撥打諮詢專線（02）7701-9919或上「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）查詢。