內政部鼓勵申請老宅延壽機能復新 有補助

內政部自十一月底起舉辦老宅延壽機能復新計畫全國巡迴說明會，台北市松山場日昨在松山慈祐宮附設圖書館八德分館舉行。內政部表示，該部目標在三年內協助全國六百棟、屋齡卅年以上四至六樓集合住宅，及六樓以下透天住宅完成修繕，以解決臺灣日益普遍的人屋雙老問題。

內政部指出，臺灣六十五歲以上老年人口已突破四六七萬人，而北市松山區人口密度高，在地多是屋齡逾卅年的四至六樓集合住宅，梯間狹窄、管線老舊、公共照明不足，同時缺乏無障礙設施，亟需改善。先前二場巡迴說明會受到社區民眾的踴躍參與和熱烈提問，巡迴說明會的目的，就是希望讓居民更清楚補助的內容，民眾現場若有疑問，也能即時獲得專業的諮詢。