內政部：中共屬境外敵對勢力 陸配未放棄國籍有國安威脅

內政部今天表示，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，比如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。（示意圖/Shutterstock）

國民黨立院黨團今（27）天舉行記者會，批評民進黨政府以《國籍法》曲解法令追殺、打壓迫害陸配。內政部回應，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，比如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

內政部表示，國籍法第20條禁止具有雙重國籍之國人擔任公職，其立法目的，係基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，從制度上排除發生忠誠義務衝突之情形，此係針對全體國人之一致規定，並無歧視陸配及其參政權利。雙重國籍者若擔任民選公職，若不放棄我中華民國以外之國籍，將發生同時向我國及他國效忠情形，致生忠誠義務衝突，顯已違反國籍法第20條第1項之禁止規定。

廣告 廣告

內政部進一步指出，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，比如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

【看原文連結】