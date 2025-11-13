內政部：今年底公告「社會住宅租金分級收費原則」 提供民眾合理租金

社會住宅租金分級收費原則草案分級租金上限。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 媒體報導新北市議員質詢有關「三重區四種社宅四種租金」，建議地方政府與中央檢討調整。內政部國土管理署今（13）日表示，地方政府目前公告的租金收取方式，均依地方自治原則自行訂定。內政部預計在今（114）年底完成「社會住宅租金分級收費原則」公告，地方政府可於中央發布原則後，在保障既有承租戶權益的前提下，分階段調整以銜接新制，避免租金同時變動造成民眾負擔。

內政部國土管理署表示，社會住宅是政府為解決民眾居住問題而推動的重要政策之一，為提供民眾合理租金及實質減輕居住負擔，內政部綜整所得收入、生活負擔能力、弱勢照顧及各地區市場租金與中古屋行情等因素，在符合國際認可的衡量指標下訂定「社會住宅租金分級收費原則」草案，經過多次研商會議討論，於今（114）年8月22日進行預告至10月21日預告期滿，刻正彙整各界所提意見及進行相關法制作業程序。

國土署補充，該原則內容以收入高低分成4個級距，租金折數從30%到90%不等。依據社會變遷及經濟發展情形，興辦機關（構）至少每3年檢討1次租金，惟調整幅度不得超過社會住宅所在地的最低生活費漲幅。在擴大對低收入及中低收入家庭的照顧之際，也避免在雙北高房價區域，依市場租金打折可能會有租金過高之情形產生，要讓不同所得水準的民眾都能夠負擔得起社宅租金，還能享有相關在地托老、托育及公共空間、休憩綠地等公共設施服務。

