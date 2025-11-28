內政部：住宅價格續跌 房貸負擔率連3季下降

（中央社記者賴于榛台北28日電）內政部今天公布第2季的全國房貸負擔率及全國住宅價格指數，其中受央行持續實施選擇性信用管制及美國關稅政策等因素影響，住宅價格指數148.65，呈現連兩季下跌，買賣登記量也大減，全國房貸負擔率43.12%更是連3季下降。

房市持續降溫，內政部今天透過新聞稿指出，第2季全國住宅價格指數為148.65，較第1季微跌0.26%，主要是受央行持續實施選擇性信用管制及美國關稅政策等因素影響，導致市場不確定性上升，購屋者心態趨於觀望保守，交易動能偏弱。

內政部說，觀察交易量，第2季全國建物買賣登記量6萬7050戶，較去年同季9萬5765戶大幅減少3成，全國住宅價格指數則自去年第4季高點150.98以來，已連續2季出現下跌，整體房市延續降溫趨勢，短期內房市仍將維持觀望與盤整格局。

不過，6都的住宅價格指數季變動率走勢分歧，台中市及台南市分別較第1季下跌1.09%、0.93%；台北市、新北市大致持平；桃園市及高雄市則微幅上漲0.11%、0.29%，但均未突破去年第4季高點。

內政部公布，第2季全國房貸負擔率為43.12%，較第1季下降1.41%。內政部指出，因中位數住宅價格連續2季下跌，加上家戶可支配所得持續增加，使房貸負擔率自去年第3季高點以來，連續3季出現下降。

內政部進一步解釋，因第2季全國中位數住宅價格較第1季下跌2%，由新台幣1000萬元降至980萬元，使得負擔率下降約0.89%；同期家戶可支配所得增加約1.51%，由97.67萬元增至99.14萬元，進一步使負擔率下降約0.66%；5大銀行新承做購屋貸款平均利率小幅上升至2.282%，使負擔率略升0.14%。最終計算結果，第2季房貸負擔率較第1季下降1.41%。

若細看各縣市，內政部說，6都房貸負擔率皆較第1季下降，其中以新北市降幅1.83%最大，其次為台北市1.71%、台中市1.47%、台南市1.33%、桃園市1.25%、高雄市1.2%；一般縣市部分除澎湖縣微幅增加外，各縣市房貸負擔率均呈下降趨勢。

房貸負擔率是以中位數所得家庭購買住宅為基準，計算其每月房貸支出占可支配所得的比率，以反映民眾購屋壓力的變化。（編輯：張良知）1141128