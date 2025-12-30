內政部：儘速研議相關配套

內政部業管的《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，於昨（卅）日經立法院三讀通過。內政部表示打詐是社會大眾共同目標，也是重要的治安工作，感謝立法院全體委員支持與重視，讓法案迅速完成三讀，回應人民期待政府精進打擊詐欺犯罪的措施。

內政部指出，本次修正主要聚焦在加重處罰、加速攔阻詐欺金流與加強被害人保護等三大面向。內政部表示，將儘速與相關部會研議配套措施，以落實執行修正內容，並強調政府會持續精進各項防制作為，藉由跨部會合作與公私協力方式，從技術面及法制面加強防制詐欺犯罪發生，以守護民眾財產安全。