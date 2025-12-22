內政部：全民安全指引 將納暴力事件應對

記者郭曉蓓、吳典叡／臺北報導

針對臺北市隨機攻擊案件，內政部長劉世芳昨日表示，未來「城鎮韌性演習」演練大量群眾疏散撤離時，會將無腳本式、牽涉事實案件納入，並研擬新版《臺灣全民安全指引》納入重大暴力危安事件應對指引。此外，為感念余家昶制止攻擊犯而身亡，立法院內政委員會昨日通過臨時提案，將在尊重家屬意願下協助向中央申請褒揚令，入祀忠烈祠。

城鎮韌性演習 納牽涉事實案件

內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人昨日赴立法院內政委員會，進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告。劉世芳表示，過往「城鎮韌性演習」等，在演練大量群眾疏散撤離時，通常為桌上兵推處理，未來演習會將無腳本式、牽涉事實案件納入。

劉世芳也進一步指出，今年發布的《臺灣全民安全指引》，警政署有說明暴力、搶劫等應對方式，但考量機率不高沒列入，有鑑於此次臺北市隨機攻擊案件，未來會研擬新版《臺灣全民安全指引》納入重大暴力危安事件應對指引。

此外，衛福部次長呂建德指出，臺北市隨機攻擊案件屬於高度突發、非典型事件，事前缺乏可辨識或可通報的前期訊號，使得現行制度難以提前介入。此類案件多涉及社會孤立或不願求助者，在犯前並未呈現典型通報指標；未來將釐清事件背後的風險因子，並於3個月內研議是否將「社會孤立」納入社會安全網。

協助余家昶入祀忠烈祠

另方面，為感念余家昶制止攻擊犯而身亡，立法院內政委員會昨日通過臨時提案，提案指出，依據褒揚條例規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，後續將在尊重家屬意願下協助向中央申請褒揚令，入祀忠烈祠。

內政部長劉世芳昨日表示，未來研擬新版《臺灣全民安全指引》納入重大暴力危安事件應對指引。（記者郭曉蓓攝）