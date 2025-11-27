內政部：全民安全指引4梯次普發 115年1月5日前完成

（中央社記者高華謙台北27日電）內政部今天表示，「台灣全民安全指引」第1梯次已發放，第2梯次包括桃園市等4縣市預計12月3日寄送；第3梯次新北市等6縣市12月15日寄送，第4梯次台中市等3縣市12月24日寄送，預計明年1月5日前全數發送完成。

內政部透過新聞稿表示，為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，內政部配合國防部規劃，已協請各直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所普發「台灣全民安全指引」至全國約980餘萬家戶，讓家戶落實平時防災準備，「有準備、更安全」。

內政部說，近期許多民眾關心何時會收到紙本的安全指引，依國防部全動署規劃，安全指引寄送第1梯次已在11月19日起陸續寄送至台北市、台南市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及部分山地原住民鄉（區）公所，並請公所在收到貨後2週內發送完成，除了部分偏遠鄉（區）還沒到貨外，以上縣市各公所都已在執行發送作業。

內政部說，第2梯次為桃園市、高雄市、苗栗縣及嘉義縣，預計今年12月3日寄送；第3梯次為新北市、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、基隆市及嘉義市，預計於今年12月15日寄送；第4梯次為台中市、彰化縣及屏東縣所轄各公所，預計今年12月24日寄送。

內政部說明，因為印製和寄送時程規劃，請相關直轄市、縣（市）的民眾再稍微等候，國防部全動署、郵政公司及各公所都會加緊作業。

內政部指出，若民眾未領到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發並同步瞭解沒領到原因；後續內政部也將會同國防部全動署赴地方政府瞭解發送情形。

針對部分大樓因管理問題無法由公所人員直接投遞，內政部說，已請各公所再跟大樓管委會、保全積極溝通，也呼籲大樓管委會、保全協助；若確實需要交由管委會、保全幫忙發送，也請各公所派員再次確認有確實發送，並在後續檢核時加強瞭解發送情形，確保家家戶戶都收到安全指引。

內政部補充，國防部全動署同步提供互動式網頁，引導民眾瞭解各種災害應變準備，並可下載電子版「台灣全民安全指引」（網址：https://prepare.mnd.gov.tw/）閱讀使用。（編輯：謝佳珍）1141127