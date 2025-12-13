內政部：兩岸同性伴侶可依親居留，面談制度確保國安

兩岸同性婚姻在第三地結婚可返台登記，內政部長劉世芳透露已有5對符合資格。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 內政部表示，有關媒體報導，109 年至113 年國人之大陸籍男性配偶人數成長 27.8%。主因為統計的起始當年(109 )正值Covid-19疫情邊境管制，該年度男性大陸配偶結婚人數為 269 人，基期相對較低，待疫情解封後結婚登記出現遞延效應，故112 年1,617 人及113 年的1,287 人，人數增加的現象。

內政部指出，整體國人大陸配偶，以113 年為例，男性大陸配偶 1,287 人，女性大陸配偶 4,514人，共5,801 人，又政府113年9月19日開放兩岸同性結婚，統計至114年10月，大陸人與國人同性結婚的人數計130人，男性為45人，女性為85人，並無報導所稱其中九成是「中國男性娶台灣男性」之情形。

內政部並表示，自 81 年起政府依兩岸條例規定，開放大陸配偶來臺依親居留等事宜，設有面談制度。113 年 9 月 19 日起開放兩岸同性伴侶在承認同性婚姻之第三地結婚生效者，得比照兩岸異性於第三地結婚之相關規定，檢附經駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由駐外館處或移民署進行面談並通過後，得向戶政機關辦理結婚登記。因應目前兩岸情勢，政府亦會加強相關的審查機制，以確保國家安全。

