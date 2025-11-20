內政部：助丹娜絲風災復原營造業者 開放申請聘移工

（中央社記者高華謙台北20日電）內政部今天說，有517家次施工廠商協助丹娜絲風災災區復原。為感謝這些營造業者，即日起持有地方政府開立救災證明或機關頒贈感謝狀，同時符合勞動部聘用規定的營造業者，可申請一般營造業移工雇主資格認定。

內政部今天透過新聞稿表示，經盤點計有517家次施工廠商在第一時間放下既有施作工程，前往災區協助弱勢戶及受災民眾展開屋頂等家園修繕工作。

內政部表示，為感謝營造業者投入丹娜絲風災及728豪雨災後復原，行政院專案新增災後復原獎勵項目，經勞動部同意專案開放一般營造業移工名額。

內政部說，即日起，持有地方政府開立救災證明或機關頒贈感謝狀，同時符合勞動部聘用規定的營造業者，可檢附文件向國土管理署申請一般營造業移工雇主資格認定。

內政部指出，另外，針對投入災區且先前未曾獲得移工分配名額的營造業者，這次也將優先審查及分配，實際核配名額不得超過聘僱本國勞工數的40%為限，以適時補充產業勞動力，減少對既有施作工程影響。

至於此專案申請聘僱期限，國土署說，根據丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例規定，截至民國115年12月31日結束。

內政部表示，營造業者如有移工申請資格認定等相關疑問，可以撥打諮詢專線（049）2316035。相關申請規定、表單及Q&A，可至全國建築管理資訊系統入口網（https://cloudbm.nlma.gov.tw）查詢。

內政部說，考量花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，營造業者也在最短時間召集大量專業工班，積極辦理多項復原重建工作，內政部也正在向勞動部爭取，讓參與花蓮救災的業者可適用這次專案。（編輯：翟思嘉）1141120