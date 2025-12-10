內政部：將公告新建物設光電標準 電路須能獨立運作

（中央社記者高華謙台北10日電）民團呼籲內政部儘速公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，落實屋頂光電政策。內政部表示，將與經濟部會銜公告，明確規範電路設計須能「獨立運作」，當外部電網中斷，建物仍具備獨立供電功能，以作為國家防災韌性關鍵防線。

據了解，目前內政部法規會已審議通過「建築物設置太陽光電發電設備標準」，接下來內政部將與經濟部會銜公告，實施日待行政院訂定。

內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電，不過排除宗教殯葬類、危險物品類、受光條件不足以及個案因素等類型建築。內政部日前表示，力拚最快在今年底公布。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等多個公民團體上午在行政院前舉行「新建物屋頂光電義務法案盡快上路—勿讓內政部當減碳與國安韌性豬隊友」記者會，提出4項呼籲。首先是內政部應儘速公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，並維持原有A、B、C、D、F、G、H類建物的光電設置適用範圍，且不應分階段施行。

民團說，第二，經濟部與內政部應就草案不足之處強化規範，包括兩年一次檢討、屋頂光電結構、耐風壓與抗颱風要求等，並對民眾參與綠能可能性提出相關規劃、補助措施。第三，行政院應協調相關部會確保屋頂光電政策落實。第四，中央與地方政府應徹底盤點公有與私有屋頂潛能，以及深化民眾參與可能。

內政部透過新聞稿回應，為強化國家能源及防災韌性，已依據再生能源發展條例訂定「建築物設置太陽光電發電設備標準」，正循法制作業程序辦理，內政部與經濟部將會銜公告，以務實可行方式推動屋頂光電，未來會持續滾動式檢討修正。

內政部說，凡是新建的建築物建築面積達1000平方公尺以上者，每20平方公尺即應設置1瓩的太陽光電發電設備。根據統計，雖僅占10%建照申請案件量，但其建築面積總和卻占全體占80%，預估每年可增加66萬瓩（kW）裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電，能在不增加過多行政審查負擔下，創造最大綠能效益。

內政部表示，此外，考量台灣位處地震、颱風頻發地區，此標準已明確規範電路設計須具備「獨立運作」功能，當災害導致外部電網中斷時，建築物自身仍具備獨立供電功能，以作為國家防災韌性的關鍵防線。

內政部說，為確保制度順利推動，太陽光電的設置作業參考現行建築管理模式，納入「建造執照」及「使用執照」審查程序中，並要求起造人需檢附相關圖說及證明文件。同時也明定起造人在建築物或公共設施移交前，必須辦理太陽光電設備的變更與移交作業，以確保後續由管委會取得發電與收益，並明確維護管理權責。（編輯：萬淑彰）1141210