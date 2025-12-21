內政部：小橘書已發近7成 台中彰化屏東12/24起發放

（中央社記者高華謙台北21日電）內政部今天說，自11月中旬起正式啟動「台灣全民安全指引」（俗稱「小橘書」）家戶發放作業，並分4梯次普發；截至12月19日，全台完成發送已達69.78%，第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於12月24日起陸續發放。

內政部今天透過新聞稿表示，自11月中旬起正式啟動「台灣全民安全指引」家戶發放作業，搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。

內政部說，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣市辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2556份、達69.78%，而前3梯次已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，地方政府積極配合推動，執行成效良好。

內政部指出，至於安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於12月24日起陸續發放，如果民眾想一睹為快，可前往國防部網站（https://prepare.mnd.gov.tw/）閱讀電子版。

內政部11月底時說明，「台灣全民安全指引」寄送第1梯次已在11月19日起陸續寄送至台北市、台南市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及部分山地原住民鄉（區）公所，並請公所在收到貨後2週內發送完成。

第2梯次為12月3日寄送的桃園市、高雄市、苗栗縣及嘉義縣；第3梯次為12月15日寄送的新北市、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、基隆市及嘉義市；第4梯次為12月24日寄送的台中市、彰化縣及屏東縣。預計明年1月5日前全數發送完成。（編輯：林淑媛）1141221