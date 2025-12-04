內政部「小橘書」宣講 首場12/9基隆慶安宮登場

內政部說明「《台灣全民安全指引》宣講會規劃情形。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕政府印製的「台灣全民安全指引」(小橘書)陸續送達家戶，內政部今天表示，本月起，將與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，推廣防災宣導及全民安全觀念，首場9日在基隆慶安宮舉行，預計每場號召200至300人參與。

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會，說明「《台灣全民安全指引》宣講會規劃情形及防災士培訓的整體推動情形」，與會者包含內政部主秘黃駿逸、宗教禮制司長林振祿、消防署主秘張裕忠、國土署都市更新建設組組長王武聰。

廣告 廣告

宗教禮制司長林振祿表示，內政部12月9日起，結合全國16座地方著名的宮廟，合作辦理「台灣全民安全指引」宣講會，期待透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災宣導以及全民安全的觀念。他預估，每場預計號召200至300人參與，首場在基隆慶安宮、後續場次包括雲林朝興宮、屏東慈鳳宮等，每個縣市都會擇定一間宮廟承辦，共有16場。

林振祿指出，宣講內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式；消防署主秘張裕忠補充，內政部也持續推動防災士培訓，期望在今年底前達成培訓10萬名防災士的目標，全面強化民防意識與社會韌性。

對於為何優先針對非六都的縣市辦理，林振祿說，非六都都是年長者、阿公阿嬤，因此這本手冊可能要經過說明，理解會比較清楚，而且每次天災等影響，都是偏鄉地區受損比較嚴重，他們的自救能力比較弱，因此內政部優先安排偏鄉或非六都的部分宣導。

內政部表示，當前國際區域情勢複雜，台灣又位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，強化全民應變能力刻不容緩。透過宗教團體這一重要社區平台，不僅能將防災避難知識普及到各個角落，也期望透過公私協力，整合民眾、社區與企業防災力量，共同推動「人人是防災士」的願景，使社會具備更完整的自救及互救能力，建構更加堅韌、安全的台灣。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴總統紐時峰會喊話習近平：別只想擴張領土 台灣願助中解決經濟問題

驚豔蕭美琴送的「這一味」 美國主持人：好吃到被中共禁！

高市早苗「理解並尊重」日中聯合聲明 矢板明夫幫翻譯「外交咒語」

《紐時》DealBook峰會 特邀「台灣總統」賴清德專訪

