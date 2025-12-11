內政部：小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路

內政部政務次長馬士元今（11）天受訪表示，「小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路」，兩岸用的是同一個伺服器，所有資料都是回傳到中國。 圖：「POP撞新聞」提供

[Newtalk新聞] 內政部日前宣布暫行封鎖小紅書一年，遭質疑言論自由走回頭路。內政部政務次長馬士元今（11）天受訪表示，「小紅書是兩岸目前網路上唯一直通的高速公路」，兩岸用的是同一個伺服器，所有資料都是回傳到中國，即使小紅書願意「落地」，還是要面對資安和詐騙問題。

馬士元上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，做了以上表示。

馬士元說，我國現在的打詐政策就是一個迴路跟機制，詐騙集團會避開，因此台灣詐騙案較去年降低，先前名人詐騙案也都下架了，「可是詐騙集團並沒有消失，他們在找下一個戰場，詐騙集團已經看上小紅書」。

馬士元指出，我國跟中國之間使用APP的生態不一樣，中國民眾只能用微博、微信，我國用的叫Wechat，是不同版本；中國用的叫抖音，我國叫Tiktok；中國不能用Google、LINE，當這樣市場區隔清楚的情況下，「我們發現唯一一個兩岸直通、完全直行的就是小紅書」。

馬士元說，美國先前發生Tiktok難民逃難潮，逃到小紅書的國際版，但我國用是小紅書的正版，和兩岸用的是同一個伺服器，所有資料都是回傳到中國，是唯一兩岸社群平台的高速公路。小紅書去年100萬用戶量快速增長，預計到明年底很可能會上看500萬用戶，小紅書上面很多資訊，對很多民眾來講，生活資訊看來無害，但平台設計時，其實是一直在把個人手機裡面所有的資料撈回去，包括：下載多少APP、密碼、金融卡帳號、信用卡帳號跟其他社群軟體的互動等，小紅書有一個很大的伺服器在中國，「很可能有一天用戶會出現數位分身，幫你做一些你不知道的事情」。

馬士元表示，尤其很多青少年在使用，都可能回傳小孩影像回去，可能會側拍或側聽資訊，這是一個綜合性的問題，詐騙只是其中一塊，甚至會讀取裝置上的儲存空間，讀取小紅書APP以外的其他APP資訊。

馬士元強調，台灣其他如Meta等業者其實都有定期跟政府開會，都有法律代表人。至於小紅書未來若也願意落地加入，首先要面對資安問題，其次因為是百分百陸資，要經過陸委會、數發部跟經濟部審查通過，但是，到目前為止，連溝通管道都做不到，因為溝通就會牽涉到小紅書要遵循中華民國的法律。

