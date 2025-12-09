內政部：「小紅書」潛在風險高 政府依法監管

記者郭曉蓓／綜合報導

內政部日前宣布封鎖中國大陸社交及網購平臺「小紅書」1年，內政部長劉世芳昨日表示，政府是依法監管，因為不合法而且沒落地，使得「小紅書」潛在的風險更高；近日打詐指揮中心也會邀請主要社群平臺法律代理人，檢討如何處裡詐騙的問題。

劉世芳昨日到基隆慶安宮宣講《臺灣全民安全指引》手冊，接受媒體聯訪時表示，內政部是以《詐欺犯罪危害防制條例》第42條封禁「小紅書」，於法有據；祭出1年的時間，不管是在解析或者是限流方面，都有做處理。

劉世芳提到，內政部是詐防條例的主管機關，並按照主管機關監理的法令基礎來做監管。有人質疑LINE、Facebook的詐騙問題，打詐指揮中心近日會邀請主要社群平臺的法律代理人，檢討如何處理外界的反應及有關詐騙的案子。

外界關切政府封鎖「小紅書」，是否影響到一些「微型電商」或年輕族群的支持，劉世芳重申，如果是一個不合法、而且沒落地、無法確定，其實潛在的風險更高；而且就算不用「小紅書」，有沒有其他的替代方案，相信大家都知道是有的。

內政部長劉世芳赴基隆慶安宮宣講《臺灣全民安全指引》手冊。（內政部提供）