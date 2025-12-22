內政部：年前重大活動加強維安 全面提高見警率

記者郭曉蓓／臺北報導

內政部長劉世芳今（22）日表示，即日起至農曆年前重大活動共137場，都會加強維安部署，規劃使用警民力1.7萬人次，全面提高見警率與嚇阻效果；未來公共場所安全措施的強化，內政部會從訓練、裝備、演習等3大方向，在最短時間內同步提升，讓全體國民能持續享有安全安心安居的環境。

立法院內政委員會今日邀集內政部、衛生福利部、交通部、警政署、國家安全會議、國家安全局、法務部就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

劉世芳指出，19日17時許，臺北車站捷運站及中山區南西商圈發生隨機襲擊事件，病造成4死11傷的遺憾結果，該案犯嫌事先預謀並計畫周詳，選擇在交通尖峰時段及人潮聚集處所犯案；警方除進一步釐清犯案動機及有無共犯外，未來並就全國人潮聚集活動處所、交通運輸系統場站發生緊急危安事件應處作為進行策進。

劉世芳提到，經調查21至31日接續元旦、 農曆年前各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場， 如「臺北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署。針對使用協勤民力，將依總統賴清德指示加強運用，合計使用警民力共1萬7,295人次，含員警1萬1,902人次，民力5,649人次，包括民防400人次、守望相助隊202人次、保全2,275人次、義交警2,516人次，全面提升見警率與嚇阻效果；並結合各類民力，以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。

為預防模仿效應，劉世芳說，警政署已要求各警察機關遇案立即通報恐嚇目標管轄機關，強化勤務作為，並成立專案小組積極偵辦，由刑事警察局提供技術協助，以加速偵查效能。此案發生後，至21日晚間7時累計共蒐報重大事件網路風險訊息20件，都已立案偵辦，並迅速緝獲3名犯嫌到案。

劉世芳進一步表示，內政部也將精進現場處置作為，並強化橫向聯繫機制，針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防；也會加強社會安全防護，除結合教育單位實施犯罪預防宣導、結合民力參加演訓，針對重大活動、關鍵基礎設施、公共運輸進行弱點風險評估，強化社區反應與應變能力，降低被害風險。另將加強各警察機關快打部隊應變機制，提升專業反恐警力。

劉世芳強調，對於網路上模仿歹徒行徑的言論和行動，政府提出最嚴厲警告，對任何恐怖攻擊行為都是零容忍，查緝潛在威脅與襲擊沒有模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題。劉世芳也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映，與警察機關共同守護安全。

劉世芳指出，如同賴總統與行政院長卓榮泰所宣示，未來對於公共場所安全措施的強化，內政部一定會從訓練、裝備、演習等3大方向，在最短時間內同步提升，讓全體國民能持續享有安全安心安居的環境。

立法院內政委員會邀集內政部、警政署等單位就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（記者郭曉蓓攝）

內政部長劉世芳今日表示，即日起至農曆年前重大活動共137場，都會加強維安部署，全面提高見警率。（記者郭曉蓓攝）