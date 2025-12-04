內政部「強韌臺灣」全國評鑑 竹市再奪特優





內政部日前舉辦「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」頒獎典禮，新竹市政府在全國評鑑中表現卓越，再度以完善的整備能量與跨局處協作能力，榮獲本年度最高榮譽「特優」獎項，由消防局副局長陳家慶代表受獎。

代理市長邱臣遠表示，此次能脫穎而出，關鍵在於新竹市不僅在市級層面獲得最高肯定，東區區公所亦以紮實的基層防災作為榮獲「績優公所」獎項，由區長涂東良代表受獎。東區為全市人口最密集的行政區，公所在推動強韌計畫時，特別著重「特殊情境避難收容處所開設」及「跨鄰里互助機制」的整備與演練，有效承接市府資源，並將防災工作精準落實至社區第一線，展現竹市在區級防災推動上的標竿作用。

消防局指出，啟德機械起重工程股份有限公司此次亦獲頒「績優企業」獎項。該公司不僅與市府簽訂防災合作備忘錄，並於今(114)年9月國家防災日大規模震災演練中，與竹市消防局緊密協作，無償提供裝備運輸車及專業駕駛人員，支援搶救器材與後勤物資運送。憑藉其重型機具與專業人力投入，啟德成為協助竹市在重大災害時迅速排除大型倒塌物、恢復交通動線的關鍵力量。此次企業、公所與市府三方共同獲獎，更顯示竹市在推動公私協力與建構在地化防災網絡上，已展現深具成效的成果。

消防局說明，新竹市「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」核心在於全面提升面對大規模災害的應變能力。市府團隊有效整合府內外資源，建立與民間企業、醫院、學校及其他縣市的快速跨域協作機制，確保在重大災難發生時，物資與人力能即時投入。同時，市府發揮「科技之都」優勢，將數位化與智慧化管理導入防災領域，藉由大數據分析與地理資訊系統(GIS)建構即時災害情資系統，並結合兵棋推演與實兵演練，持續優化應變標準作業程序(SOP)，強化整體災防韌性。



