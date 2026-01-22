內政部：持續與環境部及法務部合作 稽查、嚴懲營建廢棄土不法

內政部表示，為回應近期社會對於遏止營建廢棄土非法棄置、守護國土環境的高度期待，將持續與環境部及法務部合作加強查緝。自二○二三年至二○二五年間，環境部協同內政部警政單位共同查辦包含營建廢棄土非法傾倒行為等有關重大環保犯罪案件，共計一○一案，裁處行政罰鍰新臺幣二九三○萬餘元，並涉及犯罪所得高達新臺幣四十六億四九九四萬餘元，展現政府對破壞環境不法行為從嚴究辦的決心。

內政部說明，為回應社會對營建剩餘土石方管理落實的期待，由各地方政府成立之「營建剩餘土石方聯合稽查小組」持續加強第一線稽查作業，去年全國各地方政府共辦理稽查九六七七件，裁罰二九一六件，裁罰金額合計新臺幣五五六五萬元，顯示中央與地方攜手強化稽查執法，對違規行為即時處置，以具體行動維護土方管理秩序。

廣告 廣告

內政部指出，警政署近三年透過「治平專案」持續掃蕩，已查獲幫派組織涉入棄土相關犯罪廿八案、二六六人，查扣不法利得新臺幣二億一五二六萬餘元。內政部強調，未來將持續採取「系統性掃黑」作法，針對土方清運「挖、運、棄」各環節全面強化蒐證能量，從嚴偵辦、向上溯源，並斬斷金流，防止不法勢力滲入公共工程及建築產業。

內政部表示，中央將持續透過跨部會機制協調地方政府加強稽查取締，並對幫派涉入土方清運行為從嚴查辦、溯源究責並切斷金流，務實守護國土環境及營建管理秩序，以維護環境永續之目標。