內政部：替代役男結訓須取得防災士證照及EMT-1證照

替代役支援花蓮災後復原工作。內政部提供



內政部長劉世芳今(12/11)日表示，內政部針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行檢討與策進，目標在於全面提升災害應變能力，今（2025）年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

內政部今日召開部務會報，替代役訓練及管理中心、警政署與消防署於會中報告「替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告」及「警察、消防替代役管理及運用狀況」案。

廣告 廣告

替管中心指出，替代役役男精進管理數位化方面，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計明(2026)年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。且自今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照。

內政部說，警政、民防替代役男除配置各地方警察局分駐（派出）所，協助交通疏導、轄區巡邏、護童守望及預防犯罪（阻詐）宣導等多項工作外，也協助銀行匯款阻詐說明；同時，持續擴大替代役民防支援量能，協助機場旅客指引、安檢疏導等勤務，並配置役男協助高鐵、臺鐵各車站、各路段護車勤務及站體巡邏、旅客指引等任務。

消防替代役部分，除分配各縣市消防局協勤各項消防勤（業）務工作外，截至今年12月8日，計已累積2萬5326名替代役男（含現役及備役）完成防災士培訓，成為全國最具規模的青年防災力量。未來也會將把替代役人力直接納入各級政府災害應變中心指揮體系管制運用，並讓防災協作中心能更有效運用替代役人力，提升地方政府災害韌性。

劉世芳表示，肯定警政、消防替代役男協勤的貢獻。特別是替代役役男結訓，都須取得防災士證照及EMT-1證照，不僅能提升役男個人、家庭及社會自救互助能力，未來在各行政機關任務協助上，也能運用相關訓練技能，圓滿完成各項交付任務。

更多太報報導

內政部強化災防戰力 明年1.6萬替代役將接受無人機訓練

閃兵代價太輕？ 劉世芳「刑期擬加重2／3」：超過36歲考慮服替代役

防堵閃兵！免疫BMI上限須達45 顧立雄：修改替代役、常備體位未變