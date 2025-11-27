內政部：未棄中國籍任公職 恐被要求情蒐釀國安威脅

（中央社記者高華謙台北27日電）陸配參政議題延燒，內政部今天說，中共目前屬境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄國籍前，比如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯然與國籍法欲規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今天表示，陸配從未被列為國籍法規範對象，內政部錯誤解釋法令，剝奪陸配合法參政權，要求立即停止歧視性限制措施。

內政部透過新聞稿表示，國籍法第20條禁止具有雙重國籍的國民擔任公職，此立法目的是基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，從制度上排除發生忠誠義務衝突的情形，這是針對全體國民一致規定，沒有歧視陸配及其參政權利。

內政部說，雙重國籍者若擔任民選公職，若不放棄中華民國以外的國籍，將發生同時向中華民國及他國效忠情形，致生忠誠義務衝突，顯已違反國籍法第20條第1項的禁止規定。

內政部指出，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，比如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

依據國籍法第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；中華民國國民兼具外國國籍者，擬任民選公職人員等公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。（編輯：林興盟）1141127