內政部「為打詐」封鎖小紅書1年 黃暐瀚：理解但不認同

內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。資深媒體人黃暐瀚直言，他能理解理由，但不認同封掉小紅書，因使用小紅書的人以女姓消費者居多，根本不碰政治，若因政治理由封掉小紅書，有使用小紅書的選民肯定不會高興。

黃暐瀚5日在政論節目《57爆新聞》中指出，小紅書不是台灣本土的社群網站而是大陸的，台灣有300萬人使用小紅書，網站上幾乎是穿搭、彩妝、手作以及美食等，並不像是政治的修羅場；針對內政部跟刑事局宣布小紅書過去1年有千件詐騙案，被詐騙金額超過新台幣2億，黃暐瀚認為，台灣光是1天在網路上被詐騙的金額就高達4億，反觀小紅書1年才2億，小紅書詐騙案根本是小巫見大巫，顯然不是詐騙的主戰場，也沒有很多人在小紅書被騙，更多詐騙案發生在臉書。

黃暐瀚表示，他理解封鎖小紅書的理由，但並不認同封鎖小紅書，並提及台灣詐騙過去1個月以來，有7萬8千多則詐騙訊息，其中5萬2千件詐騙案發生在臉書，Threads上則有1萬多，小紅書僅1百多則，顯見在臉書被詐騙的人更多。

黃暐瀚表示，臉書詐騙案很多，卻因願意提供資料而未被封鎖，但難道有因此讓詐騙案變少或消失嗎？黃直言並「沒有」，在這樣的情況下把小紅書封鎖一年，跟對岸又有什麼不同？

黃暐瀚強調，小紅書詐騙確實存在，雖然數量不大，但在沒辦法通知的情況下，只要告訴國人，小紅書不願跟台灣有任何互動，提醒國人朋友注意就好，而不是直接封鎖；黃斷言，小紅書的使用者以女性消費者居多，根本不碰政治，若因為政治理由被封掉，台灣有小紅書的選民肯定不會高興。

