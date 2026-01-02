內政部：百萬戶租屋家庭計畫目標不變 適度調整政策

（中央社記者賴于榛台北2日電）時代力量日前指賴政府社會住宅目標腰斬，內政部國土署今天表示，百萬戶租屋家庭支持計畫目標不變，但會適度調整「直接興辦、包租代管、租金補貼」3大政策手段，目前正研議透過包租代管機制，善用全國約91萬戶低度使用住宅。

時代力量日前在臉書以「賴政府社宅目標腰斬，年輕人被迫選擇背房貸」為題，質疑社宅政策轉彎。

國土署晚間透過新聞稿表示，百萬戶租屋家庭支持計畫目標不變，但將依據台灣人口結構轉變、生活型態調整及邁向淨零碳排等社會發展情勢，適度調整「直接興辦、包租代管、租金補貼」3大政策方向。

所謂「百萬租屋家庭支持計畫」，根據內政部過往資料，是指至民國121年為止，整體累積興建25萬戶社會住宅、持續推動25萬戶包租代管、提供50萬戶租金補貼，達成100萬戶社宅目標。

根據國土署資訊，截至去年底，中央已直接興辦7萬0138戶社會住宅，地方政府也完成5萬2542戶，合計12萬2680戶，包租代管社會住宅則達10萬4803戶，未來將以每年新增3萬戶為目標持續推動。

國土署指出，隨著包租代管社會住宅媒合戶數逐年穩健成長，中央正研議善用全國約91萬戶低度使用住宅，透過包租代管機制提供空餘屋整修補助，提升居住品質，並搭配稅賦機制及現行房屋稅2.0等持有稅制度，引導閒置住宅釋出作為社會住宅的供應來源。

國土署表示，此舉可彈性因應人口流動，在各城市廣泛提供租屋需求，協助青年、新婚家庭、學生、弱勢族群及年長者獲得安穩居所，且相較新建社會住宅可減少約3至4成碳排放，也不會受限現有社宅區位，是兼顧節能減碳與有效利用住宅資源的措施。

至於租金補貼，國土署說，租金補貼並非替代社會住宅，而是補足不同族群、不同人生階段的居住支持缺口，能有效協助年輕家庭穩定居住、安心成家。

國土署表示，也期盼地方繼續與中央共同承擔責任，興辦足量社會住宅，中央也會持續積極協助地方政府推動土地開發作業，如區段徵收、市地重劃、交通場站開發及都市更新等，以獎勵多元興辦及對環境友善的方式取得社會住宅，實踐總統賴清德對居住正義的承諾。（編輯：黃國倫）1150102